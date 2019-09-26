روحاني: الحوار البناء هو السبيل الوحيد امام دول منطقة الخليج الفارسي

وفي تصريح ادلى به لوسائل الاعلام العالمية في نيويورك قال الرئيس روحاني، لقد كانت خلال العام الحالي (في نيويورك) برامج مكثفة كثيرة حيث تمحورت المباحثات واللقاءات غالبا حول الاتفاق النووي وكيفية تنفيذ التوافقات النووية وخروج اميركا من الاتفاق النووي والمشاكل الحاصلة بسبب ممارسات وسياسات اميركا الخاطئة.

واضاف، لقد تباحثنا ايضا حول قضايا وحساسية المنطقة وضرورة الامن والسلام فيها وانهاء حرب اليمن العبثية، اكثر من القضايا الاخرى.

وتابع قائلا، ان السبيل الوحيد امام منطقة الخليج الفارسي هو الحوار البناء بين دولها والتفاهم والتعاون من اجل ارساء الامن وانهاء حرب اليمن الذي بامكانه ضمان امن المنطقة.

وقال الرئيس روحاني، لقد حققنا نجاحات في المحادثات وهنالك بعض الامور التي ينبغي ان نتابعها للوصول الى نتيجة فيها.

يتبع ** 2342