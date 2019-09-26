روحاني: اتهام ايران بالضلوع في الهجوم على ارامكو مجرد مزاعم من دون ادلة

وقال الرئيس روحاني خلال مؤتمره الصحفي في نيويورك اليوم الخميس، انه خلال اللقاء مع بعض المسؤولين الاوروبيين طرحوا مزاعم لا اساس لها تقضي بضلوع ايران (في الهجوم على منشآت ارامكو) حيث قلت لهم ان كانوا يمتلكون ادلة ووثائق فليرسلوها لي شخصيا.

وقال الرئيس الإيراني، إن من يقوم بتوجيه الاتهامات نحو إيران عليه هو نفسه أن يقدم الأدلة التي توضح ما إذا كان الهجوم الذي استهدف منشآت أرامكو النفطية، قد جاء من شمال أو جنوب السعودية.

واعتبر روحاني أن الشعب اليمني له الحق في الدفاع عن نفسه واضاف، أن اليمنيين هاجموا فيما سبق ايضا بالصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة نقاطا مختلفة من السعودية والامارات وعلى الذين يوجهون الاتهامات لايران عليهم هم انفسهم تقديم الادلة.

وأشار روحاني أيضًا إلى أنه خلال لقاءات مع قادة دول أوروبية طرحوا مزاعم لا اساس لها لكنهم قالوا ايضا بأنهم لا يمتلكون أدلة حاليا وانهم يعتقدون بان القوات اليمنية لا تمتلك مثل هذه القدرات ، الا ان عدم اطلاعهم على قدرات القوات اليمينية حاليا لا مبرر لتوجيه الاتهام للاخرين.

وتابع في رده على الصحفيين "لقد قلت لهم ان كانوا يمتلكون ادلة فليرسلوها لي شخصيا وبدلا من توجيه الاتهامات لنتوحد ونتعاون لاطفاء نيران الحرب في المنطقة.

واضاف، انني انصح أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بوقف تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات والتي تستخدم في قتل شعب اليمن وممارسة الضغوط على السعودية لارساء السلام .

يتبع ** 2342