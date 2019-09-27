٢٧‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٤:٢١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83492719
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مندوب ایران يعلق على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

مندوب ایران يعلق على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

لندن / 27 ايلول / سبتمبر /ارنا- علق مندوب ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب ابادي على تقرير الوكالة، نافيا الاخبار القاضية بان الوكالة تعتبر الاجراء الاخير لايران في تخصيب اليورانيوم باجهزة طرد مركزي متطورة انتهاكا للاتفاق النووي.

وافاد غريب ابادي ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعلنت الخميس في تقرير لها ان ايران بدات اعادة تشكيل خطوط تطوير منشاة تخصيب نطنز لتمهيد الارضية لنصب اجهزة جديدة من انواع مختلفة .

واضاف غريب ابادي انه وفقًا لهذا التقرير ، فإن سلاسل IR6 تضم 10 اجهزة و 20 جهازا وسلسلة IR4 تضم 20 جهازا في الخطين الثالث والرابع للابحاث والتطوير ايضا تقوم بتخصيب اليورانيوم وتخزينه أو جاهزة لتخزين اليورانيوم المخصب.

ونفى غريب ابادي الاخبار التي تقضي بان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبرت هذه الخطوة انتهاكا للاتفاق النووي وقال ان الوكالة تقوم فقط باختبار الصدقية واظهار الحقائق الفنية ولا تصدر احكاما مسبقة .

وكان  تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، اعلن بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

انتهى ** 2342

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