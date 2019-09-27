طهران: لتكف لندن عن التدخل في شؤون دول المنطقة

وردا على الاتهامات المكررة الاخيرة التي ساقها وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب ضد ايران قال موسوي ان على بريطانيا وبدلا من تضليل الاخرين ، الكف عن خبثها وممارساتها الشريرة على صعيد قضايا المنطقة ووقف بيع الاسلحة للمعتدين على اليمن والمشاركة في الجرائم ضد البشرية والتي تم تاكيدها من قبل الامم المتحدة ايضا .

وإشار المتحدث إلى تسارع بريطانيا واستباقها في اتهام إيران دون أي دليل بالتورط في هجوم أرامكو في اللحظات الأولى من الحادث ، واعتبر ذلك ليس بامر جديد واضاف، ان دعم بريطانيا للمعتدين في حرب اليمن لا يبقي اي دليل لقبول المزاعم الفارغة والمنحازة لوزير خارجيتها من قبل الراي العام .

ووصف الدعم السياسي والتسليحي البريطاني للسعودية في العدوان على اليمن بأنه السبب الرئيسي لاستمرار هذا العدوان والمجازر ، مضيفاً أن على لندن وبدلا من اتهام الاخرين الضغط على حليفتها الداعية للحرب لتوقف هذه الحرب المدمرة على وجه السرعة .

واعتبر موسوي اثارة وزير الخارجية البريطاني مزاعمه تزامنا مع مبادرة ايران الجديدة لتسوية الازمة في المنطقة بانها تاتي بهدف عرقلة نجاح هذه المبادرة وقال ان من مصلحة بريطانيا وقف تدخلها في شؤون دول المنطقة وان تسمح لها بان تختار خيارها الحكيم لانهاء الحروب والتوترات الراهنة الناجمة غالبا عن التدخل الاجنبي .

وقال موسوي في ختام تصريحه ان وزارة الخارجية الايرانية تدين بقوة مزاعم راب احادية الجانب والمعادية لايران والتي لم تؤكد من قبل اية جهة محايدة، وترى بان اثارة الاجواء هذه ضد ايران لن تفضي الى اية نتيجة وان لم تتوقف على وجه السرعة ويجري اصلاحها بنهج صادق وايجابي فان العلاقات بين البلدين ستتضرر بشكل جاد.

وكان راب قد كرر مزاعمة التي لا اساس لها في اتهام ايران بالوقوف وراء الهجمات الاخيرة على المنشات النفطية السعودية وقال ان بلاده تجري مشاورات مع حلفائها للرد على هذه الهجمات، حسب زعمه.

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