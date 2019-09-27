هزة ارضية بقوة 4 ريختر تضرب تازة آباد في كرمانشاه غرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة الثالثة و 34 دقيقة و 23 ثانية من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة و 4 دقائق و 23 ثانية بعد منتصف ليلة الخميس الجمعة بتوقيت غرينتش).

واضاف المركز بان الهزة وقعت في عمق 8 كم من سطح الارض عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.63 والطول الشرقي 46.33 درجة.

وتقع مدينة تازة آباد الى الغرب من محافظة كرمانشاه غرب ايران. ولم تصل اي تقارير لغاية الان بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب هذه المنطقة قبل نحو عامين ما ادى الى مصرع 620 شخصا واصابة نحو 12 الفا اخرين والحق اضرارا كلية وجزئية باكثر من 100 الف وحدة سكنية في 10 مدن و 1930 قرية بمحافظة كرمانشاه.

وكانت قوة الهزة تلك بحيث شعر بها سكان العديد من الدول المجاورة ايضا.

انتهى ** 2342