ايران تخطط لرفع عدد السياح الاجانب الوفدين لها الى 20 مليونا سنويا

واضاف كوجكي نجاد في تصريح له مساء امس الخميس على هامش زيارته للمناطق السياحية في مدينتي خلخال وكوثر انه تم في هذا الاطار اتخاذ خطوات جيدة لكن بلوغ هذا الحجم من السياح الاجانب الوافدين الى البلاد بحاجة الى زيادة الاعتمادات السياحية وانشاء البنى التحتية اللازمة فضلا عن دعاية واسعة النطاق والاستثمار في المجال السياحي.

واكد ان مجلس الشورى الاسلامي وفي اطار تنفيذ المشاريع والاعمار يهتم بالسياحة وقضايا البيئة في شتى مناطق البلاد وقال ان المجلس يركز على الرؤية المتوازنة وتلبية احتياجات كل منطقة نظرا الى امكانياتها والبنى التحتية وطاقاتها السياحية.

واشار الى الطاقات السياحية المتاحة في البلاد واعتبر محافظة اردبيل الواقعة بشمال غرب البلاد الوجهة الاولى للسياح المحليين ويمكن تحويلها الى احد اقطاب السياح الاجانب من خلال الاهتمام بتطوير البنى التحتية السياحية فيها.

انتهى** 1453** 2342