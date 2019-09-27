ناقلة النفط البريطانية تغادر بندرعباس الى المياه الدولية

واكدت الدائرة العامة لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان هذا الخبر واعلنت ان قائد السفينة وطاقمها التزموا رسميا وخطيا بعدم المطالبة بشيء علما بانه رغم رفع التوقيف عن السفينة لكن ملف القضية مازال مفتوحا امام السلطات القضائية الايرانية وستستمر الاجراءات حتى الابلاغ عن المخالفات ونتائجها النهائية.

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اعلن مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان (جنوب ايران) انه وبعد استلامنا لبلاغ قضائي صباح اليوم غادرت ناقلة النفط البريطانية مع طاقمها الـ 15 رصيف بندرعباس متجهة نحو المياه الدولية.

واضاف الله مراد عفيفي بور، ان الناقلة حين توقيفها كان طاقمها مؤلفا من 22 ملاحا الا ان 7 منهم كانوا قد عادوا الى بلادهم وتحركت الناقلة اليوم بـ 15 ملاحا.

واوضح بان الملف القضائي لناقلة النفط البريطانية مازال مفتوحا في عدلية هرمزكان وهو يمضي مراحله القانونية.

يذكر ان الحرس الثوري الإيراني أعلن، في 19 تموز /يوليو الماضي، توقيفه ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، لعدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية الدولية وارتكابها العديد من المخالفات فضلا عن الحاقها اضرارا بزورق صيد وملاحيه الايرانيين.

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