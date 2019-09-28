مساعدة دولية بقيمة 6 ملايين دولار للمساهمة باحياء بحيرة أورمية

وقال "لاهيجان زاده " في تصريح ادلى به الجمعة لمراسل "ارنا" انه تم منذ فترة اطلاق خطة بمشاركة برنامج الامم المتحدة للتنمية والجمهورية الاسلامية الايرانية لاحياء الاهوار حيث حظيت بحيرة ارومية وعدد من الاهوار المحيطة بها في محافظة اذربيجان الغربية بالاولوية في تنفيذ هذا المشروع.

واضاف، ان الخطة تضمنت تقديم مساعدة دولية في اطار 6 مراحل، في كل مرحلة مليون دولار، للمساهمة باحياء بحيرة ارومية.

وشهدت بحيرة ارومية الواقعة في محافظتي اذربيجان الغربية والشرقية شمال غرب ايران تحسن الظروف فيها اثر الامطار الغزيرة التي هطلت ربيع العام الجاري بعد فترة من الجفاف الذي مرت به وكانت مهددة بسببه بالاندثار.

انتهى** 1453** 2342