قائد الجيش الايراني: سنرد على اي اعتداء بعشرة اضعاف

وقال اللواء موسوي في تصريح له الخميس، انه ليس من المقرر ان نرد على اي تخرصات كانت ولكن من يعتدي على بلدنا سيُواجه باستراتيجية الرد بعشرة اضعاف.

واشار الى التصريحات الاخيرة للمسؤولين السعوديين تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، انهم وفي مواجهة القضايا الاخيرة بالمنطقة قد شعروا بالعجز وهم بتصريحاتهم هذه انما يسعون للتغطية على هزائمهم الاخيرة.

وقال اللواء موسوي، انهم (السعوديون) يشعرون بالعجز امام المقاتلين اليمنيين وتكبدوا هزائم كبرى امامهم، فالدولة التي تعرضت على مدى الاعوام الخمسة الماضية الى الكثير من الهجمات ولم يُسمح لها حتى باستيراد علبة الكبريت تهاجم السعودية هكذا.

انتهى ** 2342