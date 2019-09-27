انطلاق مناورة للحرس الثوري في شرق شيراز جنوب ايران

وتهدف هذه المناورة التي تستمر يومين الى اقامة صفوف تدريبية وتمرين سناريوهات المناورة وتنظيم صفوف ارشادية تدريبية وتحرك القوات ليلا والقتال الليلي واقامة الكمائن ومكافحة الكمائن واطلاق النيران والاستعراض الحماسي والعرض الصباحي.
انتهى** 1453** 2342
شيراز/27 ايلول/ سبتمبر/ارنا- انطلقت مناورة "الى بيت المقدس" اليوم الجمعة في شرق مدينة شيراز تزامنا مع اسبوع الدفاع المقدس وستستمر لغاية عصر غد السبت.
وتهدف هذه المناورة التي تستمر يومين الى اقامة صفوف تدريبية وتمرين سناريوهات المناورة وتنظيم صفوف ارشادية تدريبية وتحرك القوات ليلا والقتال الليلي واقامة الكمائن ومكافحة الكمائن واطلاق النيران والاستعراض الحماسي والعرض الصباحي.
انتهى** 1453** 2342
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