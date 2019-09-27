80 الف سائح عراقي دخلوا ايران عبر منفذ خسروي خلال 6 اشهر

وقال "اميد قادري" الجمعة في تصريح لمراسل "ارنا" بمناسبة اليوم العالمي للسياحة ان ما يقرب من 500 الف سائح محلي واجنبي زاروا خلال النصف الاول من العام الحالي المعالم الاثرية في محافظة كرمانشاه بما فيها بيستون وطاق بستان ومعبد أناهيتا وتكية "معاون المُلك" وتكية "بيكلربيكي" حيث سجل نموا بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة للعام الماضي.

واكد ان اعادة فتح حدود خسروي والاسراع في تدفق السياح المحليين والاجانب من هذا المعبر والتخطيط لتسيير الرحلات الدولية واستكمال ملف اورامانات للتسجيل في التراث العالمي واستضافة ملتقى دولي للسياحة الريفية 2020 في كرمانشاه، ترسم افاقا مشرقة امام السياحة في هذه المحافظة.

انتهى** 1453** 2342