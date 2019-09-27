الرئيس روحاني يعود الى طهران قادما من نيويورك

وشارك الرئيس روحاني في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة والقى كلمة فيه كما اجرى لقاءات ومحادثات مكثفة مع العديد من نظرائه وكبار مسؤولي مختلف الدول الاسيوية والاوروبية والافريقية والاقليمية.

وكان الرئيس روحاني قد وصل الى نيويورك يوم الاثنين الماضي والتقى خلال الزيارة رؤساء فرنسا وسويسرا والعراق ورؤساء وزراء الهند واوغندا واسبانيا واليابان وبريطانيا والمستشارة الالمانية والامين العام لمنظمة الامم المتحدة.

والقى الرئيس الايراني اول امس الاربعاء خطابا في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة طرح خلاله مبادرة "الامل" او "هرمز " للسلام في منطقة الخليج الفارسي بمشاركة جميع دولها.

وفي ختام الزيارة عقد الرئيس روحاني مؤتمرا صحفيا اجاب خلاله على اسئلة الصحفيين في مختلف القضايا والمجالات.

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