٢٧‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٢:٢٣ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83493022
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الرئيس روحاني يعود الى طهران قادما من نيويورك

الرئيس روحاني يعود الى طهران قادما من نيويورك

طهران / 27 ايلول / سبتمبر /ارنا- عاد الرئيس الايراني "حسن روحاني" ظهر اليوم الجمعة الى طهران ، قادما من نيويورك ، بعد ان شارك في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك الرئيس روحاني في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة والقى كلمة فيه كما اجرى لقاءات ومحادثات مكثفة مع العديد من نظرائه وكبار مسؤولي مختلف الدول الاسيوية والاوروبية والافريقية والاقليمية.

وكان الرئيس روحاني قد وصل الى نيويورك يوم الاثنين الماضي والتقى خلال الزيارة رؤساء فرنسا وسويسرا والعراق ورؤساء وزراء الهند واوغندا واسبانيا واليابان وبريطانيا والمستشارة الالمانية والامين العام لمنظمة الامم المتحدة.

والقى الرئيس الايراني اول امس الاربعاء خطابا في الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة طرح خلاله مبادرة "الامل" او "هرمز " للسلام في منطقة الخليج الفارسي بمشاركة جميع دولها.  

 وفي ختام الزيارة عقد الرئيس روحاني مؤتمرا صحفيا اجاب خلاله على اسئلة الصحفيين في مختلف القضايا والمجالات.

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