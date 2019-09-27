روحاني: ايران لا تخشى التفاوض ولا تتهرب منه بل اميركا هي العائق

وفي تصريح ادلى به حين وصوله الى مطار "مهرآباد" بطهران ظهر اليوم الجمعة قال الرئيس روحاني، ان من يحول دون التفاوض هي اميركا وهي التي لا تريد حل القضية والا فان ايران وفي ضوء منطقها واستلالها لا تتهرب من التفاوض ولا تخشى منه في اي وقت من الاوقات.

واضاف، لقد قالوا صراحة بانهم يمكنهم ازالة الحظر كله الا ان هيكلية القضية لم تكن مقبولة ، اذ انه في اجواء الحظر ومع بقاء الحظر والاجواء المسمومة للضغوط القصوى حتى لو كانت في اطار مجموعة "5+1" فلا احد يمكنه التكهن بما سيحدث وماذا ستكون نتيجة هكذا مفاوضات.

وتابع قائلا، لقد قلنا لقادة الدول الاوروبية باننا مستعدون للتفاوض في اجواء حرة وعادلة ، وحينما كانوا يتساءلون متى نحن مستعدون للتفاوض مع مجموعة "5+1" اعلنا لهم باننا مستعدون لذلك بعد ساعة من الان ، اذ لو قمتم بتطهير هذه الاجواء المسمومة فاننا مستعدون للحضور في الاجتماع مع "5+1" بعد ساعة من الان.

يتبع ** 2342