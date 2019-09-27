امام جمعة النجف: امريكا تشهد اهتزازا سياسيا

وقال القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف الاشرف، ان "زيارة رئيس الوزراء العراقي الى السعودية تأتي في سياق دخول العراق تحولا سياسيا يكون فيه محورا مهما في المنطقة يساهم في حل ازمات المنطقة ويمتلك الدور المؤثر في المجتمع العربي والدولي".

واوضح ان "العراق اليوم يقفز على مشاكله الداخلية ليكون دوره الريادي في المنطقة فيما أكد ان العراقيين يمتلكون مقومات النجاح".

واضاف، "طالما نشهد حضورا سياسيا للشعب فلا عودة لداعش والارهاب ولا الاحتلال ولا البعث".

وفي محور منفصل كشف امام جمعة النجف الاشرف عن "الاهتزاز السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة الامريكية بعد دراسة الكونغرس مشروع سحب الثقة عن ترامب بعد ان ادانوه بالاساءة لسمعة امريكا".

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