الادميرال سياري: الجيش الايراني يعمل على تصنيع 3 مدمرات جديدة

وفي تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" اليوم الجمعة اشار الادميرال سياري الى خط انتاج السفن الحربية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان العمل جار في الوقت الحاضر لتصنيع 3 مدمرات جديدة وهي "دنا" و"شيراز" و"تفتان" في القوة البحرية للجيش والصناعات البحرية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.

واشار الى منجزات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال تصنيع الاسلحة واضاف، هنالك في البلاد في الوقت الحاضر خطوط انتاج اسلحة متطورة كالصواريخ والطائرات المقاتلة والسفن الحربية والغواصات والدبابات.

ونوه الى منجزات ايران في مجال صنع الغواصات واضاف، انه اليوم فضلا عن الغواصة من الفئة الخفيفة "غدير" هنالك غواصات من الفئة شبه الثقيلة والوطنية تماما "فاتح" التي هي الان في خط الانتاج المكثف.

واوضح بان الغواصة "فاتح" لا تماثل اي غواصة اخرى في العالم واضاف، ان النماذج اللاحقة للغواصة الوطنية "فاتح" ستكون اكثر تطورا بكثير من التي ازيح الستار عنها.

يتبع ** 2342