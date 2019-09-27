وزير الدفاع الايراني: سنصبح قوة اقتصادية على غرار قوتنا العسكرية

واعتبر العميد حاتمي بأن وزارة الدفاع ترى تطورها مدينا لخبرات مرحلة الدفاع المقدس وقال أن بعض العاملين في قطاع الصناعات الدفاعية اليوم هم من المقاتلين الذين قادت بسالتهم وشجاعتهم والخبرات التي اكتسبوها خلال مرحلة الدفاع المقدس الى ارساء دعائم الشموخ والرفعة لايران الاسلامية اليوم .

واضاف، إن أعداء الجمهورية الإسلامية وبعد فشلهم في الحرب العسكرية لجاوا اليوم الى الحرب الاقتصادية الشاملة ضد ايران ، ولكن فليعلموا أن مؤامراتهم في هذه الحرب المفروضة والظالمة ستواجه الفشل وسنتمكن بعون من تحويل ايران الى قوة اقتصادية خلال السنوات القليلة المقبلة على غرار قوتها العسكرية .

وقال إن الشعب الإيراني ومن خلال التاسي بنهضة عاشوراء لن يرضخ ابدا للذل واضاف ان على الاعداء ان يدركوا بالن الشعب الايراني العملاق قد تعلم من ملحمة الطف درس المقاومة الصمود والعزة .

انتهى ** 2342