ظريف يلتقي عددا من نظرائه في نيويورك

وتم خلال المحادثات التي اجراها ظريف مع نظرائه من سوريا والعراق وهولندا وفنلندا وارمينيا ونيكاراغوا، بشان العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وهذه الدول.

كما جرى البحث حول الاتفاق النووي وقضايا سوريا واليمن وسائر القضايا الاقليمية ومبادرة ايران للسلام في المنطقة بعنوان "مبادرة هرمز للسلام" او "تحالف الامل" والارهاب الاقتصادي الاميركي ضد ايران واجراءات الحظر الاميركية اللاقانونية.

وتناول اللقاء مع نظيره النيكاراغوي العلاقات الثنائية واجراءات الحظر الاميركية اللاقانونية ومبادرة السلام الايرانية والازمات التي تثيرها اميركا في اميركا اللاتينية.

وشارك وزير الخارجية الايراني الجمعة ايضا في اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي ايكو.

ويزور ظريف نيويورك منذ الجمعة الماضية حيث شارك بمعية الرئيس روحاني في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وحضر لقاءاته مع رؤساء وكبار مسؤولي الدول الاخرى كما اجرى لقاءات مع العديد من نظرائه على عامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

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