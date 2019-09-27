ظريف يؤكد صمود ايران امام الغطرسة والاجراءات الاميركية الظالمة

وخلال لقائه مساعدة الرئيس الفنزويلي دليسي رودريغز امس الجمعة على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، تبادل ظريف وجهات النظر حول الارهاب الاقتصادي الاميركي وسبل التصدي له وكذلك الازمات التي تختلقها اميركا في اميركا اللاتينية ومنها في فنزويلا.

وشرح وزير الخارجية الايراني فكرة تحالف ومبادرة هرمز للسلام التي طرحها الرئيس روحاني في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة ، مؤكدا صمود ايران امام الغطرسة والاجراءات الاميركية اللاقانونية والظالمة.

وقد التقى ظريف يوم امس الجمعة نظراءه من سوريا والكويت والعراق وهولندا وفنلندا وارمينيا ونيكاراغوا حيث بحث معهم حول قضايا سوريا واليمن والاتفاق النووي والتحديات وسائر القضايا الاقليمية والعلاقات الثنائية.

كما شارك وزير الخارجية الايراني في اجتماع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي ايكو.

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