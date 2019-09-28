ظريف يبحث مع مسؤول اممي بشان احدث التطورات في سوريا

وتباحث الجانبان في هذا اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الجمعة، بشان تاسيس لجنة الدستور السوري ومكافحة الارهاب.

وقد التقى ظريف يوم امس الجمعة نظراءه من سوريا والكويت والعراق وهولندا وفنلندا وارمينيا ونيكاراغوا حيث بحث معهم حول قضايا سوريا واليمن والاتفاق النووي والتحديات وسائر القضايا الاقليمية والعلاقات الثنائية.

والتقى وزير الخارجية الايراني كذلك نظراءه من باكستان وطاجيكستان وكوبا بصورة عابرة من دون تخطيط مسبق في الاروقة المؤدية الى مكان اللقاءات.

كما التقى ظريف مساعدة رئيس جمهورية فنزويلا دليسي رودريغز وبحث معها حول احدث التطورات في بلادها ومحاولات اميركا الرامية الى التدخل واثارة الفتن في اميركا اللاتينية ومنها فنزويلا.

وشارك وزير الخارجية الايراني ايضا في اجتماع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي ايكو.

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