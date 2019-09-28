٢٨‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٣:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83493388
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ظريف يبحث مع مسؤول اممي بشان احدث التطورات في سوريا

ظريف يبحث مع مسؤول اممي بشان احدث التطورات في سوريا

نيويورك / 28 ايلول / سبتمبر /ارنا- التقى المندوب الخاص للامين العام للامم المتحدة في الشان السوري جير بيدرسون وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في نيويورك للبحث حول احدث التطورات المتعلقة بسوريا.

وتباحث الجانبان في هذا اللقاء الذي جرى على هامش الاجتماع الـ 74 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الجمعة، بشان تاسيس لجنة الدستور السوري ومكافحة الارهاب.

وقد التقى ظريف يوم امس الجمعة نظراءه من سوريا والكويت والعراق وهولندا وفنلندا وارمينيا ونيكاراغوا حيث بحث معهم حول قضايا سوريا واليمن والاتفاق النووي والتحديات وسائر القضايا الاقليمية والعلاقات الثنائية.

والتقى وزير الخارجية الايراني كذلك نظراءه من باكستان وطاجيكستان وكوبا بصورة عابرة من دون تخطيط مسبق في الاروقة المؤدية الى مكان اللقاءات.

كما التقى ظريف مساعدة رئيس جمهورية فنزويلا دليسي رودريغز وبحث معها حول احدث التطورات في بلادها ومحاولات اميركا الرامية الى التدخل واثارة الفتن في اميركا اللاتينية ومنها فنزويلا.

وشارك وزير الخارجية الايراني ايضا في اجتماع الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي ايكو.

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