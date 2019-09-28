شهيد وإصابات في جمعة انتفاضة الأقصى والأسرى شرق قطاع غزة

وافاد موقع "المركز الفلسطيني للاعلام" ان وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت استشهاد الشاب ساهر عوض الله جير عثمان (20 عاما) متأثراً بجراحه التي اصيب بها في الصدر من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مسيرة العودة اليوم.

كما أفادت بإصابة 63 شخصا منها 32 بالرصاص الحي واصابة 4 مسعفين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقبل ذلك أفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر التربية المقامة على مقربة من السياج الفاصل شرقي القطاع، أطلقوا الأعيرة "المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مجموعة من الأطفال والفتية قرب مخيم ملكة شرق مدينة غزة، ما أدى الى إصابة طفل بعيار "مطاطي" وآخرين بالاختناق.

وكان مئات الفلسطينيين قد بداوا التوافد بعد ظهر الجمعة إلى مناطق التجمع الخمس التي تنطلق منها المسيرات الأسبوعية شرقي القطاع.

وانطلقت مسيرات العودة بـ30 مارس 2018، تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض"، ودشّنت خمسة مخيمات مؤقتة على مقربة من السياج الأمني، الذي يفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ انطلاق المسيرة استشهد 324 فلسطينيا ؛ منهم 16 شهيدًا احتجزت جثامينهم، في حين أصاب الاحتلال الآلاف، منهم 500 في حالة الخطر الشديد، وذلك في استهدافه المشاركين في المسيرة واعتداءاته الأخرى في القطاع.

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