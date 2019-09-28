منفذ خسروي يمتاز بامكانيات جيدة لتوافد زوار اربعينية الامام الحسين (ع)

واكد قائد مقر الاربعين في منفذ خسروي في مدينة قصرشيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه غربي البلاد إن جميع الخدمات والإمكانيات والبنى التحية من أجل عبور الزوار متوفرة، مضيفا أن الزوار يتمكنون في الوقت الراهن السفر إلى العتبات المقدسة في العراق بشكل فردي أو قوافل ولا نواجه مشكلة في هذا الصدد.

واضاف، ان الامكانيات والبنية التحتية المتوفرة في هذه الحدود الرسمية الان هي افضل مما هي عليه في المعابر الحدودية الثلاثة الاخرى لعبور الزوار (مهران وشلمجة وجذابة) من حيث المواصلات والاقامة.

وتبلغ المسافة من معبر خسروي في قصر شيرين الى بغداد 190 كم والنجف 380 كم وكربلاء 300 كم والكاظمية 203 كم وسامراء 326 كم .

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