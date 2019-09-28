بلدان المنطقة لا تحتاج إلى تدخل أجنبي

وأضاف مهدي هنردوست اليوم السبت في ندوة لـ"معهدِ الاستقرارِ الاستراتيجي لجنوبِ آسيا" SASSI في إسلام أباد، تحت عنوان "التسلح النووي في شبه القارة وتبعاته على الاستقرار الاستراتيجي والأمن في جنوب آسيا" : أن البلدان قادرة على معالجة جميع القضايا والنزاعات في ظل التعاطي والمشاركة وليس هناك حاجة لوجود الأجانب.

وأكد: يجب على دول المنطقة أن تضع جانباً الأعذار وتعتمد التوجهات البناءة ومن خلال حوار صادق وشفاف تسعى لإيجاد حل مناسب لجميع المشكلات في المنطقة.

وأعتبر هنردوست، عدم التواصل وقلة التعاون هي المشكلة الرئيسية في العالم الإسلامي ومنطقة جنوب غرب آسيا وقال: من المؤسف، يحاول الأعداء من جهة ومن خلال تنفيذ سيناريو الإسلاموفوبيا، الى اخفاء صورة الإسلام، وايضا التعامل مع مشروع رهاب إيران على الصعيد الأقليمي، إنهم يحاولون وضع بلدان المنطقة في مواجهة احدها الاخر.

وصرح السفير الإيراني في باكستان مخاطبا الباحثين في المجالات الدفاعية والخبراء الأمنيين والسياسيين الحاضرين في الندوة ، إنه ينبغي على جميع المفكرين المسلمين الاحرار، التفكير في السبب الرئيسي لكل الاضطرابات في العالم الإسلامي والشرق الأوسط على وجه الخصوص، ومن الذي يستفيد من هذه التوترات والتحديات واشعال الحروب ؟

ورداً على سؤال حول كشمير، قال ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعت كل من الهند وباكستان إلى حل مسألة كشمير من خلال القنوات الدبلوماسية من خلال التفاعل الثنائي، لأن منطقتنا تعاني منذ زمن طويل وتواجه العديد من التحديات ونحن بحاجة إلى تسوية جميع المشاكل بحكمة وذكاء قادة دول المنطقة.

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