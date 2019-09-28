٢٨‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١١:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83493852
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قائد قوات حرس الحدود التابع للامن الداخلي الايراني :

ضبط 6 أطنان من المخدرات في حدود البلاد في غضون 15 يوما

ضبط 6 أطنان من المخدرات في حدود البلاد في غضون 15 يوما

طهران/ 28 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - أعلن قائد قوات حرس الحدود التابع للامن الداخلي الايراني العميد قاسم رضائي، عن ضبط 6 أطنان من المخدرات على حدود البلاد خلال الأيام الـ15 الماضية.

وصرح العميد رضائي ،اليوم السبت، ان الأمن يتحسن في البلاد باستمرار ، موضحا  ان حرس الحدود وتمشيا مع واجباتهم الأساسية، فإنهم ملتزمون بتعزيز الأمن الدائم على الحدود والحفاظ على الأمن هو أحد الأهداف الجدية لحرس الحدود.

وقال، انه  نظرا للظروف السائدة في البلدان المحيطة بنا وخاصة في الحدود الشرقية لإيران، فان إنتاج المخدرات قد ازداد للأسف بسبب عداء الاستكبار للمنطقة.

وأشار العميد رضائي الى ان الاحصائيات التي تعلنها الأمم المتحدة رسميا، تشير الى ان الدول الشرقية وخاصة أفغانستان، تنتج أكثر من 8 الى 9 الاف طن من المخدرات .

واضاف قائد قوات حرس الحدود التابع للامن الداخلي الايراني، ان قوات حرس الحدود ضبطت في الايام الـ15 الماضية ، نحو 6 الاف طن من انواع المخدرات ومنعت دخولها الى داخل البلاد.

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