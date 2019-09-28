توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة يتخطى 4 مليار كيلوواط في الساعة

ووفقا لوزارة الطاقة، فان هذه الكمية من إنتاج الطاقات المتجددة، أفضت الى تقليل استهلاك مليار و185 مليون مترمكعب من الوقود الأحفوري في إيران، والذي يعد من العوامل الرئيسية في تلوث الهواء في إيران، كما تم توفير أكثر من 918 مليون لتر من استهلاك المياه.

و أدى تشغيل محطات الطاقة المتجددة إلى انخفاض في خسائر شبكات الكهرباء بمقدار 459 مليون كيلوواط في الساعة، كما أدى إلى عدم انبعاث أكثر من 18 الف طن من الملوثات المحلية.

حاليا، هناك 384 ميغاواط من محطات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء في البلاد، وقد وصلت السعة المركبة للطاقة المتجددة إلى 841 ميغاواط، كما تم تركيب 115 محطة للطاقات المتجددة في البلاد وهناك 37 محطة أخرى قيد الإنشاء.

تشير الأرقام في هذا المجال إلى أن 41 بالمائة من محطات الطاقة المتجددة في البلاد تعمل بالطاقة الشمسية، و 36 بالمائة تعمل بطاقة الرياح و 10 بالمائة من نوع الطاقة المائية الصغيرة و 2 بالمائة من إعادة التدوير الحراري .

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