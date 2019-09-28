انتاج ايران من الثروة السمكية يبلغ 1.2 مليون طن سنويا

واضاف ميرزائي اليوم السبت خلال تفقدة مزرعة اسماك الکافيار في مدينة جلفا التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية انه تم خلال الماضی انتاج 2800 طن من لحوم اسماك والكافيار و 590 كيلوغرام من بيوضها ویتوقع ان یصل الانتاج بنهایة العام الحالي الى 3 الاف و400 طن من اللحوم و 800 کیلوغرام من بيوض الكافيار ، مبينا ان انتاج الثروة السمكية في البلاد يتم بواسطة القطاع الخاص 100بالمائة.

وکان وزیر الجهاد الزراعي 'محمود حجتي' قد اعلن في وقت سابق ان حجم الانتاج فی مجال الثروة السمكیة الإیرانیة بلغ ابان الثورة الاسلامیة لنحو 32 ألف طن، لكنه شهد نموا بمقدار 40 ضعفا على اعتاب الذكرى الاربعین لانتصار الثورة، لیبلغ الیوم ملیونا و 200 ألف طن.

واضاف حجتي ان معدل استهلاك المحاصیل البحریة للفرد الواحد في البلاد كان في بدایة الثورة الإسلامیة كغم واحد فیما ارتفع إلى 11 كیلوغراما خلال اربعة عقود موضحا ، انه تم تصدیر 507 ملیون دولار من المنتجات السمكیة إلى الخارج في العام الماضي.

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