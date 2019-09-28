فيديو/تسمية موسیقار ایراني سفير الامم المتحدة للسلام

والفنان تشكناواريان من مواليد عام 1937 في مدينة بروجرد غرب إيران وهو موسيقار وملحن وقائد فرقة موسيقية إيراني شهير، له الكثير من الأعمال الفنية والمقطوعات الموسيقية الشهيرة.

إضافة للموسيقى له آثار في الرسم وكذلك في التأليف كما درس في أكاديميات موسيقية داخل إيران وخارجها.

من بين أعماله فيلم "عيسى بن مريم" عليه السلام وسيمفونية عاشوراء.

يذكر ان اعمال الملتقى الثاني للثقافة والسلامة بدأت يوم الاربعاء الماضي في مقر مركز معلومات الامم المتحدة بطهران وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلام بحضور رئيسها الدكتورة ماريا دوتسنكو وعدد من المسؤولين في ايران.

واعرب الحضور خلال كلماتهم عن تمجيدهم وتقديرهم للموسيقار الايراني تشكناواريان ومرحبين بتسميته سفيرا للسلام.

انتهى**م م** 1049