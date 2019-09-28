٢٨‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٢:٢٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83494289
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خلال لقائه السفير الأرمني:

لاريجاني يؤكد تعزيز العلاقات البرلمانية بين إيران وأرمينيا

لاريجاني يؤكد تعزيز العلاقات البرلمانية بين إيران وأرمينيا

طهران/ 28 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - أكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني، على تعزيز العلاقات البرلمانية بين ايران وأرمينيا، وقال إن مركز البحوث واللجان المتخصصة بالبرلمان على استعداد لتطوير التعاون مع البرلمان الأرميني.

وأكد  لاريجاني، خلال لقائه بالسفير الأرميني في طهران "أرتاشس تومانيان"، اليوم السبت على تطور العلاقات بين البلدين، وقال : أن إيران وإرمينيا ترتبطان بعلاقات جيدة مع بعضهما البعض، وهذه العلاقات في تطور ونأمل بتوسيع العلاقات في المجالات الزراعية وانتاج الأدوية والصحة .

وأشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الى الموقف الإيجابي لإيران تجاه أرمينيا، ، معربا عن آمله في تعزيز العلاقات السياسية والثقافية والتجارية بين البلدين.

وشكر لاريجاني الحكومة الأرمنية على مواقفها في المحافل الدولية لدعم إيران، واصفا إياها بأنها نتيجة لصداقة البلدين.

بدوره أكد السفير الأرميني في طهران "أرتاشس تومانيان" على أهمية توسيع العلاقات البرلمانية بين البلدين، وقال، ان مجموعة الصداقة البرلمانية في البلدين على صلة مع بعضهما البعض، واننا نسعى الى تطوير العلاقات بين اللجان البرلمانية في البلدين.

وأعلن عن زيارة رئيس البرلمان الأرميني الى إيران في المستقبل القريب.

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