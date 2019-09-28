باحثون ايرانيون ينتجون مشروب طاقة من الطحالب

السبيرولينا هي عبارة عن نوع من أنواع الطحالب، لونها أخضر مائل للزرقة، وتنمو في الطبيعة في المحيطات والبحيرات المالحة في المناخات شبه الإستوائية.

تعتبر السبيرولينا اليوم من الأغذية الخارقة لغناها بالأصباغ النباتية وقدرتها العالية على اداء عملية التمثيل الضوئي. كما أن منظمة الصحة العالمية أتاحت استخدامها كأصباغ غذائية طبيعية.

تتحلى السبيرولينا بمزايا عديدة جدا خولتها فعلا من التواجد على عرش الأغذية الخارقة وذات الفائدة وهی غنية بالفيتامينات والمعادن منها فيتامين B1 ،فيتامين B2 ،فيتامين B3،النحاس,الحديد،كما أنها تحتوي على كميات مهمة من المغنيسيوم، البوتاسيوم والمنغنيز.

فقد قام باحثون في بنك الطحالب التابع لجامعة طهران من انتاج مشروب طاقة من الانتي اوكسيدان الموجود في طحلب السبيرولينا.

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