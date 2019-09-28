"سيامند رحمان" بين نجوم العالم للترويج الى باراولمبياد طوكيو 2020

قال رئيس الاتحاد الرياضي للمعاقين في محافظة اذربايجان الغربية لارنا اليوم السبت ان موقع " " inside the gamesكتب على صفحته انه تم تسمية اقوى رجل معاق عالميا ضمن خمسة نجوم عالميين وذلك للترويج لبارالمبياد طوكيو 2020 .

وجاء في الموقع ان البطل الايراني " سيامند رحمان" من المتوقع ان يفوز بثالث ذهبية في اولمبياد طوكيو 2020 .

وكان الرباع الايراني الفذ لوزن فوق 107 كغم قد فاز بالميدالية الذهبية ولقب 'الاقوى' في دورة العاب البارالمبياد 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل.جيث تمكن الرباع سيامند رحمان البالغ من العمر 28 عاما ووزنه 169 كغم، من كسر الرقم العالمي والباراولمبي 3 مرات، في المحاولات الثانية والثالثة والرابعة.

وقد حطم سيامند رحمان الرقم العالمي للوزن فوق الثقيل 9 مرات . وكان قد تقلد الميدالية الذهبية ايضا في باراولمبياد لندن عام 2012 بتسجيله 280 كغم.

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