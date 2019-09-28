وزير السياحة : القطاع السياحي سجّل دخول 4 ملايين سائح خلال العام الحالي

وفي كلمة له بملقتى "يوم السياحة" الذي استضافته مدينة زاهدان الايرانية (مركز سيستان وبلوجستان –جنوب شرق)، اضاف مونسان : انه وفقا لتقرير منظمة السياحة الدولية فقد بلغت النشاطات السياحية في ايران 11,8 من اجمالي الناتج القومي للعام 2017.

واوضح، انه هناك حاجة الى استثمارات بقيمة 21 مليار دولار وصولا الى المستوى المطلوب في مجال القطاع السياحي الايراني.

وفي سياق متصل، اعلن وزير السياحة الايراني تخصيص استثمارات بقيمة 200 الف ميار تومان (الدولار الواحد يساوي 4200 تومان حسب التسعيرة الرسمية في ايران) من قبل الوزارة في مجال السياحة؛ وبما يشمل بناء 157 فندقا راقيا الى جانب مجمعات سياحية عالية الجودة في ارجاء البلاد.

انتهى ** ح ع