٢٨‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٥:٠٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83494591
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للمرة الثانية؛

ايران تستضيف الاجتماع التنفيذي للجنة الأولومبية الآسيوية

ايران تستضيف الاجتماع التنفيذي للجنة الأولومبية الآسيوية

طهران / 28 ايلول / سبتمبر / ارنا – قرّرت اللجنة الأولمبية الآسيوية، اختيار الجمهورية الاسلامية الايرانية لاستضافة اجتماعها التنفيذي، وذلك للمرة بعد العام 2005.

وصوّت جميع اعضاء المجلس التنفيذي للجنة الاولمبية الاسيوية خلال اجتماعها في الدوحة على استضافة ايران الاجتماع المقبل لهذه اللجنة؛ فيما هنأ رئيس المجلس "الشيخ احمد الفهد الصباح" بهذا القرار.
يذكر ان المجتمعون في الدوحة، لم يحدّدوا بعد تاريخ اجراء الالعاب الاسيوية، كما قرروا اختيار طشقند لاستضافة الالعاب الاسيوية للشباب - عام 2025.
انتهى ** ح ع

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