مساعد وزير الخارجية يبحث مع الحكيم التطورات في المنطقة

وافاد مراسل "ارنا" من بغداد نقلا عن المركز الاعلامي لتيار الحكمة الوطني العراقي، ان الحكيم اكد خلال اللقاء ضرورة الحوار بهدف حل المشاكل الاقليمية، ودور العراق في مجال التقريب بين مواقف الدول الاخرى.

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء ايضا احدث المستجدات على الساحة السياسية في المنطقة، فضلا عن العلاقات الثنائية بين ايران والعراق.

يضاف الى ذلك قضايا زيارة الاربعين الحسينية (ع) والتاكيد على استعداد العراق في اقامة هذه المراسم وتقديم افضل الخدمات الى الزوار، بوصفها من اهم القضايا المطروحة خلال اللقاء بين الحكيم وجابري انصاري اليوم.

علما ان مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية والرعايا الايرانيين يقوم حاليا بزيارة للعراق بهدف اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد حول مراسم اربعين استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) والتي يتوقع ان تسجل في هذا العام مشاركة ما يتراوح بين 3 و4 ملايين زائر ايراني.

كما تجدر الاشارة الى الن اللقاء بين جابري انصاري والحكيم جرى بالتزامن مع جهود القادة العراقيين الهادفة الى خفض التوترات في المنطقة؛ وفي السياق ايضا قام رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي بزيارة الامارات امس واجرى مباحثات مع ولي عهد حاكم ابوظبي، نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الاماراتية؛ باحثا معه في التطورات الاقليمية الراهنة.

انتهى ** ح ع