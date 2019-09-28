الحرس الثوري: لقد تعلمنا كيف نصمد وكيف نفهم كلامنا للأعداء

وفي كلمة له اليوم السبت، أحيى العميد حاجي زادة ذكرى الشهداء الأبرار؛ مضيفا: إذا أصبحت البلاد مؤمنة عسكريا اليوم ولم يعد العدو قادرا على مواجهة الشعب الإيراني، فذلك بفضل الصمود والمقاومة التي ابداها خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس.
يتبع..أ م د
طهران/28 أيلول/سبتمبر/إرنا- أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد "امير علي حاجي زادة"، "لقد تعلمنا خلال العقود الاربعة الماضية كيفية الصمود وكيف نفهم كلامنا لاعدائنا، واليوم علينا الاستمرار في السير على هذا النهج"؛ مضيفا، ان هذه التجربة القيمةستؤتي أكلها في المجالات الاقتصادية والثقافية بالتأكيد.
وفي كلمة له اليوم السبت، أحيى العميد حاجي زادة ذكرى الشهداء الأبرار؛ مضيفا: إذا أصبحت البلاد مؤمنة عسكريا اليوم ولم يعد العدو قادرا على مواجهة الشعب الإيراني، فذلك بفضل الصمود والمقاومة التي ابداها خلال ثماني سنوات من الدفاع المقدس.
تعليقك