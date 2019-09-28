الحرس الثوري: لقد تعلمنا كيف نصمد وكيف نفهم كلامنا للأعداء

همدان/ 28 أيلول/ سبتمبر/ ارنا – في اشارة إلى أن الأديان في بلادنا قد اجتازت مرحلة الاختلافات، وتركز على القواسم المشتركة، قال أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو في إيران، ان الحوار بين الاديان يجب ان يؤدي الى التعاون بين الاديان.