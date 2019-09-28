مشاركة الشعب الافغاني في الانتخابات رمز للديمقراطية

وفي تصريح له على هامش زيارته اليوم السبت عددا من مراكز الاقتراع للدورة الرابعة من انتخابات رئاسة الجمهورية في افغانستان، لفت بهرامي الى ان هذه الانتخابات تجري رغم التهديدات الامنية الشديدة في افغانستان.

واعرب سفير ايران في كابول عن امله بان تؤدي المشاركة الجماهيرية الواسعة في هذه الانتخابات الى ضمان الهيكلة السياسية لهذا البلد.

علما ان الدورة الرابعة للانتخابات الرئاسية في افغانستان بدات صباح اليوم السبت حسب التوقيت المحلي واستمرت لغاية الخامسة مساء.

ويبلغ عدد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية في افغانستان 18 شخصا بمن فيهم الرئيس الحالي اشرف غني، والرئيس التنفيذي في حكومة الوحدة الوطنية عبد الله عبد الله.

انتهى ** ح ع

