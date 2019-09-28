جامعة الشهيد بهشتي تبرم مذكرة تفاهم مع المعهد الدولي لدراسات آسيا الوسطى 

وتهدف مذكرة التفاهم المذكورة الى تنفيذ بحوث مشتركة وتعزيز التعاون الدولي الثنائي في إطار إقامة مؤتمرات وإجتماعات تخصصية حول طريق الحرير، ولا سيما توثيق التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال رئيس المعهد الدولي لدراسات آسيا الوسطى (IICAS) "ديميتري فوياكين"، ان هذه المذكرة هي أول مذكرة تفاهم بحثية حول طريق الحرير تبرم بين المعهد ومركز أكاديمي، منذ تأسيس المعهد حتى الآن.

وفيما أشار الى الدور الفاعل والتاريخي والثقافي لإيران في طريق الحرير، أعرب عن أمله في أن تمهد مذكرة التفاهم المذكورة، أرضية مؤاتية لتنفيذ بحوث مشتركة بين الجانبين.

من جانبه، أشار رئيس مركز أبحاث طريق الحرير الوطني وممثل إيران في شبكة دول طريق الحرير التابعة لليونسكو "حسن باستاني راد" الى خلفية التعاون الجيدة بين إيران والمعهد الدولي لدراسات آسيا الوسطى حول طريق الحرير؛ معربا عن أمله في أن يسهم مركز أبحاث طريق الحرير الإيراني في إرساء تعاون وثيق وودي بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية في هذا الصدد.

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