الرئيس روحاني يهنئي بذكرى استقلال تركمانستان

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية، ان رسالة الرئيس روحاني الى رئيس جمهورية تركمانستان جاءت على الشكل التالي : انني اهنئ فخامتكم من صميم القلب بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والعشرين لاستقلال بلادكم.

واضاف رئيس الجمهورية : ان تاريخ العلاقات الثنائية كان ولايزال قائما على اسس الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل؛ وانني على يقين بان اواصر المحبة والتعاون بيننا آخذة بالتنامي في مختلف المجالات.

وفي الختام، سأل روحاني الباري تعالى بان ينعم على رئيس جمهورية تركمانستان بالسلامة والازدهار، وعلى الشعب التركماني بالسعادة والرقي.

انتهى ** ح ع