ظريف يزور تخت روانجي عبر الانترنت

واضاف وزير الخارجية في تغريدته : ان سفيرنا لدى منظمة الامم المتحدة يرقد حاليا في احدى المستشفيات بنيويورك بينما تفصلني عنه بعض الابنية فقط.

الى ذلك، اعلن مستشار الشؤون الاعلامية في البعثة الايرانية لدى المنظمة الاممية "سيد عليرضا ميريوسفي"، اكتمال المراحل العلاجية لسفير الجمهورية الاسلامية في منظمة الامم المتحدة؛ مضيفا ان (تخت روانجي) سيعود الى عمله قريبا.

وفي معرض التعليق على بعض التصريحات حول اسباب رقود تخت روانجي في المستشفى بنيويورك والشبهات المطروحة بشأن التكاليف، قال ميريوسفي : لقد تم تحديد مرض تخت روانجي عقب البدء في مهامه مبكرا وتقييم الأطباء المعنيين هو أن علاجه سيكتمل خلال فترة قصيرة وسيعود إلى عمله قريبًا.

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