على المجتمع الدولي إلغاء كافة الإجراءات القسرية الأحادية على الفور

وخلال المؤتمر رفيع المستوى لتمويل التنمية الذي انعقد على هامش إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شدد دهقاني على أهمية التجارة الدولية بوصفها محركا التنمية، وحق جميع البلدان في الإنضمام الى عضوية نظام تجاري عالمي مفتوح ومتعدد الأطراف وشامل، يحكمه القانون، ولا يشوبه التمييز، وتسوده المساواة، والشفافية، والمساهمة العادلة والنزيهة لجميع الدول؛ معربا عن أسفه تجاه حرمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية منذ عقدين.

وطالب بازالة جميع العقبات القائمة أمام نقل العلوم والتكنولوجيا الحديثة، خاصة التقنيات الرقمية الناشئة؛ مؤكدا ضرورة النهوض بطاقات البلدان النامية، لا سيما في مجالات هامة كالعلوم والتكنولوجيا والأبحاث والإبداعات.

ولفت الى عدم فاعلية وصفة تنموية موحدة لجميع البلدان؛ مضيفا ان التنمية المستدامة لن تتحق سوى في حال ملائمتها مع السياسات والقيم والأولويات المحددة لكل دولة.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية الى ان السياسات القائمة على الحظر، قوضت فاعلية النظام المالي والتجاري متعدد الأطراف.

يتبع..أ م د

