قائد في الحرس الثوري: محور المقاومة يقف امام الاعداء باقتدار

وفي كلمته اليوم خلال مراسم اقيمت في مدينة كرج غرب طهران لمناسبة اسبوع الدفاع المقدس، قال العميد بلالي، ان محور المقاومة قد هيأ المنطقة كلها للدفاع عن الارض ويعلم الاعداء بانهم لو ارتكبوا اي خطأ فسيتم تدميرهم.

واعتبر ظروف الخطوة الثانية للثورة اي الاربعين عاما الثانية للثورة بانها ليست اصعب من الماضي واضاف، ان الظروف في هذه المرحلة اي اكثر تكتيكية ومعرفية.

واكد العميد بلالي بانه لغاية ولله الحمد فقد تم احباط جميع مؤامرات الاعداء لان الشعب الايراني اوصل الثورة الى ساحل الانتصار من اجل رضى الباري تعالى.

واكد المستشار الاعلى لقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري بان الشعب الايراني اليوم يقف امام الحظر والضغوط، وقال، انه في سوح الدفاع وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم في ظل جهود جميع القوات المسلحة سواء الجيش او الحرس الثوري او الامن الداخلي ونحن اليوم منتجون للسلاح.

انتهى ** 2342