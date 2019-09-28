موسوي يتحدث عن الوضع الصحي لسفير ايران في الامم المتحدة

وقال موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر السبت، ان تخت روانجي الذي تم ايفاده الى نيويورك للاضطلاع بمهمة سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة لفترة 4 اعوام انتبه الى مرضه بعد فترة من ايفاده ومن الطبيعي ان يبادر للعلاج هناك وسيعود الى مقر عمله قريبا ان شاء الله تعالى.

من جانبه قال الملحق الصحفي لدى ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة علي رضا مير يوسفي حول مرض تخت روانجي ان مراحل علاجه قد استكملت وسيعود الى مقر عمله بعد مغادرة المستشفى.

واضاف، ان مرض تخت روانجي تم تحديده في مراحله الاولى بعد بدء مهام عمله، ويقول الاطباء المعالجون بان مراحل علاجه ستكتمل خلال فترة قصيرة وسيعود الى مقر عمله قريبا.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وبسبب قيود السلطات الاميركية على المسؤولين الايرانيين فيما يتعلق بحرية التحرك في نيويورك لم يستطع الذهاب الى المستشفى لعيادة تخت روانجي واكتفى بالاتصال به هاتفيا.

وكانت السلطات الاميريكة وفي خطوة لاانسانية قد اشترطت السماح لظريف لعيادة تخت روانجي ، ان تفرج السلطات الايرانية عن سجين.

انتهى ** 2342