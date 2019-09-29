تدشين قسم "الدفاع المقدس" في الموقع الالكتروني لمكتب حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة

وحضر المراسم رئيس المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة وعدد من كبار القادة العسكريين والناشطين في المجالات الفنية والثقافية للدفاع المقدس (1980-1988).

وتم خلال المراسم وللمرة الاولى بث شريط صوتي لسماحة آية الله الخامنئي مخاطبا الشعب الايراني اثر القصف الجوي لمطار "مهراباد" بطهران وبدء الحرب العدوانية من قبل نظام صدام يوم 22 ايلول /سبتمبر عام 1980 .

وتم تاسيس قسم الدفاع المقدس وفقا للافكار الدفاعية للقائد العام للقوات المسلحة ويشتمل على بيانات سماحته حول مرحلة الدفاع المقدس وثقافة المقاومة والشهادة كما يتضمن القسم وسائط متعددة مثل الصور والفيديو والبوسترات والكليبات الصوتية.

انتهى ** 2342