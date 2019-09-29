٢٩‏/٠٩‏/٢٠١٩ ٤:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83494991
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ظريف: اميركا هي التي بدات الحرب السايبرية مع ايران

ظريف: اميركا هي التي بدات الحرب السايبرية مع ايران

طهران / 29 ايلول / سبتمبر /ارنا- صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان اميركا هي التي بدات الحرب السايبرية مع ايران ، مؤكدا بانه لو بدات اميركا حربا فلن تكون هي من تنهيها.

جاء ذلك في تصريح ادلى به ظريف السبت لبرنامج "Meet The Press" في قناة "ان بي سي" الاميركية.

وفي الرد على سؤال ان كان التدخل السايبري في الانتخابات الاميركية تكتيكا تتخذه ايران كروسيا قال، اننا ليست لنا اي اولوية في انتخاباتكم لنتدخل فيها.

وفي الرد على كلام مقدم البرنامج "ان هذا لا يعني انكم لا تتدخلون" قال ظريف، اننا لا نتدخل في شؤون دولة اخرى الا ا ن هنالك حربا سايبرية جارية.

واضاف، ان الولايات المتحدة بدات هذه الحرب السايبرية بالهجوم على منشآت ايران النووية بصورة خطيرة وغير مسؤولة كان بامكانها ان تقضي على ارواح الملايين.

واشار الى الفايروسات التي تم تصميمها من قبل اميركا والكياه الصهيوني لاستهداف المنشآت النووية الايرانية واضاف، تتذكرون ستاكس نت وزرف دي والعمليات الاولمبية، لذا هنالك حرب سايبرية وان ايران في خضمها.

وقال، ان اي حرب تبداها الولايات المتحدة ، لن تكون قادرة على انهائها.

انتهى ** 2342

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