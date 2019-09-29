واعظي: لا قيمة للاتفاق النووي من دون تحقيق مصالح ايران

وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني مساء السبت، قال واعظي ان الاميركيين تصوروا بانهم يمكنهم في ظل قدراتهم الاقتصادية والسياسية فرض العزلة على ايران في العالم الا انهم لم يتمكنوا من الوصول الى اهدافهم وادركوا بان اجراءات حظرهم وضغوطهم القصوى غير فاعلة تجاه ايران.

واضاف، ان طرح مواقف ايران حول مختلف القضايا الدولية والاتفاق النووي ولقاءات الدكتور روحاني مع عدد كبير من رؤساء دول العالم الذين جاءوا الى نيويوك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة اثبت بان الاميركيين وصلوا الى طريق مغلق في فرض الضغوط القصوى.

واوضح بان بعض الدول العربية والكيان الصهيوني وحتى المتشددين الاميركيين لا يرغبون بتغيير الاوضاع الراهنة بين ايران واميركا ويتصورون خطا بان الحظر الاقتصادي والضغوط القصوى يمكنها خلق الاستياء لدى الشعب الايراني.

*جميع المشاريع الاميركية في المنطقة فشلت

واكد واعظي بان جميع المشاريع الاميركية في المنطقة قد فشلت واضاف، ان اجراءاتهم في العراق وسوريا وافغانستان تعتبر فشلا وان ايا من تصريحات ترامب حين فترة الانتخابات على الصعيد الدولي لم تتحقق.

وقال، انه لو نفذوا (الاميركيون) التزاماتهم في اطار الاتفاق النووي وازالوا الحظر عن الشعب الايراني فاننا على استعداد في اطار المفاوضات مع مجموعة 5+1 بان نتمكن من حل وتسوية قضايانا الا ان البعض فسر موقفنا هذا بانه يعني اللقاء بين الرئيس روحاني وترامب.

انتهى ** 2342