تقديم 18 مقالا في ملتقى "شمس ومولانا" الدولي

واضاف عابدي لمراسل ارنا الاحد، انه تم ارسال 251 مقالا من الباحثين المحليين والاجانب الي الامانة العامة للملتقى حيث تاهل 105 مقالات الي مرحلة التحكيم .

واكد انه وصلت المقالات المذكورة من العراق وتركيا وباكستان وبنغلاديش وأذربيجان وفرنسا الى الامانة العامة للملتقى وسيمنح مركز الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الاسلامي (ISC) شهادات معتمدة للمقالات المختارة.

وقال ان هذا الملتقى العلمي و الادبي و العرفاني يقام للمرة الخامسة في مدينة خوي بحضور 200 شخصية من الخبراء المحليين والاجانب في الدراسات حول "شمس التبريزي وجلال الدين الرومي" .

واضاف ان الملتقى عقد برعاية معهد العلوم الانسانية والدراسات الثقافية الايرانية وسيتم في الختام اصدار 66 مقالا متفوقا ضمن مجموعة واحدة تحت عنوان المقالات المختارة لملتقى "شمس ومولانا" الدولي الخامس.

انتهى** 1453**أ م د