غدا .. الرئيس روحاني في ارمينيا

أعلن ذلك مساعد رئيس مكتب رئيس الجمهورية ، وصرح بان حجة الإسلام حسن روحاني سيتوجه إلى يريفان لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية التي ستعقد يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر.

وأضاف برويز اسماعيلي : ان رئيس الجمهورية بالإضافة إلى القائه كلمة في الاجتماع وتبيين قدرات بلدنا وطاقاتها الواسعة للتعامل التجاري مع الاتحاد الأوراسي، سيعقد أيضا اجتماعات ثنائية مع رئيس الوزراء الأرميني وكبار المسؤولين، مع التركيز على القضايا الرئيسية في علاقات طهران – يريفان وآخر المستجدات في تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة.

وقال أيضا إن رئيس الجمهورية سيعقد أيضا اجتماعات منفصلة مع بعض الزعماء الحاضرين في قمة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، حيث سيناقش أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والملفات الإقليمية والدولية.

وسيرافق الرئيس روحاني في هذه الزيارة وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

ومن المقرر ان يعود رئيس الجمهورية إلى طهران مساء الثلاثاء.

تأسس الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي في عام 2014 ويضم كل من دول روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزيا وروسيا البيضاء.

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