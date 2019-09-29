٢٩‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١٢:١٨ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83495479
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قوات حفظ السلام الصینیة تشارك في مناورات ایران وروسیا المشترکة

قوات حفظ السلام الصینیة تشارك في مناورات ایران وروسیا المشترکة

بکین / 29 ايلول / سبتمبر / ارنا - كتبت صحيفة "ساوث جاينا مورنينغ" ان قوات حفظ السلام ومكافحة القرصنة البحرية الصينية ستشارك في المناورات الايرانية الروسية المشتركة.

واضافت الصحيفة في مقال لها تم نشره اليوم السبت ان هذه القوات تتواجد في المياه الصومالية لمكافحة القرصنة البحرية وحفظ السلام هناك. ومن المتوقع ان يشارك اسطول من هذه القوات في المناورات الايرانية الروسية المشتركة.

وقال خبير القضایا العسکریة الصيني "جوجن مينغ" ان مشاركة هذه القوات في المناورات الايرانية الروسية المشتركة بين مدى اهتمام الصين بالسلام والحفاظ عليه.

واكد الخبير الصيني ان تفاقم التوترات في منطقة الخليج الفارسي يتعارض مع مصالح الصين التي هي بحاجة الى تأمين احتياجاتها من الطاقة والنفط من منطقة الشرق الاوسط.

انتهى**م م**1049

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