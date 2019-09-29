طهران تستضيف اجتماع وزراء الصحة لمنطقة شرق المتوسط

واضاف محسن أسدي لاري، اليوم الأحد، إن اجتماع وزراء الصحة لدول شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، يعقد كل عام في شهر أكتوبر في إحدى الدول الأعضاء في منطقة شرق المتوسط أو المقر الإقليمي في القاهرة، موضحا أن اجتماع هذا العام سيعقد في طهران في الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر، ويمكن اعتباره أكبر وأهم منتدى صحي في منطقة شرق المتوسط.

وقال سكرتير الاجتماع السادس والستون لوزراء الصحة لدول شرق المتوسط: ستتم مناقشة القضايا الصحية الرئيسية على المستوى الإقليمي في شكل وثائق، وستقدم هذه الوثائق للدول على شكل قرارات وخارطة طريق ومقررات والإجراءات المعتمدة والخطط التشغيلية، لوضع السياسات والتخطيط على المستوى الوطني، حيث تقوم الدول الأعضاء بموجبها ، بتنفيذ فحوى تلك الوثائق.

ووصف أسدي لاري الاجتماع بأنه فرصة جيدة لإجراء محادثات ثنائية بين وزراء الصحة في دول شرق البحر المتوسط، وتابع: ان هذا الاجتماع يعقد برعاية منظمة الصحة العالمية وبحضور "تدروس" ، رئيس منظمة الصحة العالمية، في طهران وممثلو الدول الأعضاء في منطقة شرق المتوسط ، بما في ذلك أفغانستان و البحرين و جيبوتي و مصر و إيران و العراق و الأردن و الكويت و لبنان و ليبيا والمغرب و عمان و باكستان و فلسطين و قطر والسعودية و الصومال و السودان و سوريا و تونس والامارات واليمن.

وتستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الاجتماع الإقليمي الهام للمرة الرابعة، والذي يعقد في طهران في الفترة من 14الى 17 أكتوبر. وسيُعقد الاجتماع السادس والستون بمشاركة وزراء الصحة من 22 بلدا .

انتهى** 2344