٢٩‏/٠٩‏/٢٠١٩ ١:٠٣ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83495626
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تنمية التعاون الثقافي بين طهران وباكو

تنمية التعاون الثقافي بين طهران وباكو

طهران / 29 ايلول / سبتمبر / ارنا – اكد كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة ورئيس المكتبة الوطنية في جمهورية اذربيجان على ضرورة تنمية العلاقات الثقافية بين طهران وباكو وذلك خلال تفقدهم جناح ايران في معرض الكتاب الدولي في باكو.

وافادت ارنا ان كل من نائب رئيس الوزراء "على احمد اوف "ووزير الثقافة "ابوالفضل قاري اوف" ورئيس المكتبة الوطنية "كريم طاهر اوف" في جمهورية اذربيجان قاموا بزيارة الجناح الايراني وذلك خلال فعاليات معرض الكتاب الدولي في دورته السادسة بالعاصمة الاذربيجانية باكو.

واعلن وزير الثقافة الاذري "ابوالفضل قاري اوف" عن سعادته لحضور ايران في المعرض، متمنيا ان تنمي المشاركة العلاقات الثقافية بين البلدين اكثر فاكثر.

كما اعلن رئيس المكتبة الوطنية "كريم طاهر اوف" في جمهورية اذربيجان رغبة بلاده المشاركة في معرض طهران الدولي للكتاب العام القادم.

وبدأت فعاليات معرض الكتاب الدولي في دورته السادسة في العاصمة الاذربيجانية باكو من 27 وتستمر حتى 29 ايلول/سبتمبر الحالي.

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