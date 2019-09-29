انتاج الكحل الملون في ايران بالوان طبيعية

واضاف "جواد اسدي" لمراسل ارنا تم الحصول على الکحل الملون باستخدم المواد المعدنية والزيوت الغذائية المصنعة وانتاجه بعدة الوان منها الاخضر والازرق والبرتقالي والاحمر.

وبین المديرالتنفيذي لشركة "يكتا زرين" المعرفية التابعة لجامعة مشهد الطبية انه لم تستخدم اية مواد كيمياوية في الكحل المنتج .

ويُعد الكحل من المُنتجات الشهيرة التي تُستخدم لتزيين العيون، وهي من المواد التي استخدمت منذ القدم لتنظيف العيون، وجعلها رطبة، بالإضافة إلى قدرتها على تحسين النظر، كما يُستعمل الكحل في الوقاية من العديد من الأمراض والإلتهابات التي تُصيب العيون، مثل إلتهاب الجفون وإلتهاب المُلتحمة وعلاج مرض إعتام عدسة العين.

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