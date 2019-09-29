اليمن ستصبح دولة قوية في الصناعة العسكرية خلال السنوات المقبلة

واضاف العميد علي فدوي اليوم الأحد في تصريح للصحفيين: إن التقدم في اليمن كان ملحوظا جدا في السنوات الماضية بسبب قناعة وفطنة شعبه، والقوات العسكرية في هذه الدولة الإسلامية قامت بأشياء عظيمة بالاتكاء على قدراتها الداخلية.

وأشار، الى ان اليمنيين من الشعوب المضطهدة في العالم، حيث تمكنوا وبأدنى الوسائل الممكنة، من انتاج واستخدام، أسلحة قوية للغاية لمواجهة غطرسة الاعداء.

وصرح نائب قائد الحرس الثوري: ان إنتاج بعض الأسلحة في دول العالم يستغرق عدة سنوات في ظل الظروف العادية، لكن اليمنيين بدأوا في إنتاج واستخدام الأسلحة للدفاع والردع في أقل من ثلاثة أشهر.

واشار العميد فدوي، الى أن الاخبار أعلنت أمس أن قوات المقاومة اليمنية قد اسرت أكثر من 7 الاف من المعتدين السعوديين ومن دول أخرى، مما تمثل خطوة في المقاومة المستمرة وهزيمة الاعداء.

انتهى